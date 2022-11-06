Маск заявил о возможности прикреплять к публикациям в Twitter длинные тексты

Соцсеть покончит с практикой скриншотов блокнота, подчеркнул глава компании

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, вскоре разрешит на своей платформе прикреплять длинные тексты к публикациям. Об этом заявил в субботу глава компании Илон Маск.

В настоящее время пользователи могут публиковать сообщения размером не больше 280 символов. Для того чтобы разместить в соцсети большое заявление, многие пользователи прикрепляют к твиту снимок экрана с необходимым текстом. "Twitter скоро добавит возможность прикреплять к твитам длинные тексты, покончив с абсурдной практикой скриншотов блокнота", - написал Маск в Twitter.

27 октября Маск закрыл сделку по покупке Twitter. Ожидается, что новый владелец отменит практику постоянной блокировки пользователей. Предприниматель также объявил, что создает специальный совет, который займется изучением вопроса модерации контента в социальной сети.