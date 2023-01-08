В Абхазии сообщили об активном бронировании мест в отелях на летние месяцы

Предстоящий курортный сезон ожидается не хуже сезона 2022 года, сообщила начальник отдела анализа, прогнозирования и развития курортно-туристской индустрии Министерства туризма Инара Бения

СУХУМ, 8 января. /ТАСС/. Активное бронирование мест в отелях Абхазии на летние месяцы идет практически во всех крупных объектах размещения. Предстоящий курортный сезон ожидается не хуже сезона 2022 года, сообщила ТАСС начальник отдела анализа, прогнозирования и развития курортно-туристской индустрии Министерства туризма Абхазии Инара Бения.

"По прогнозам, курортный сезон 2023 года в Абхазии будет не хуже, чем 2022 года, когда на отдыхе и экскурсиях побывали 1 млн 150 тыс. человек. Сейчас уже есть активное бронирование по крупным объектам, более мелкие объекты в начале февраля будут выстраивать ценовую политику и займутся продажей путевок", - рассказала Бения.

По словам Бении, в настоящее время в городе Очамчира на востоке республики идет реконструкция 16-этажного гостиничного комплекса, и в нем уже распродано 30% мест. В гостинице "Россия" в городе Гудауте, которая заработала в июле 2022 года, также активно бронируются места на предстоящее лето.

Бения отметила, что, по данным туроператоров, успех курортного сезона зависит от того, насколько абхазские объекты размещения смогут удержать цены. "Если цены будут соответствовать предоставляемым услугам, комфорту и качеству, то сезон будет неплохим", - полагает начальник отдела анализа, прогнозирования и развития курортно-туристской индустрии Министерства туризма Абхазии.

На сегодняшний день в Абхазии официально зарегистрировано 788 объектов размещения, в которых 39 323 койко-места.