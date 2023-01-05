5 января, 07:13

Продажи новых авто в Японии в 2022 году упали до минимума за 45 лет

Общие продажи составили 4,2 млн штук

ТОКИО, 5 января. /ТАСС/. Продажи новых автомобилей в Японии в 2022 году опустились до минимального уровня за 45 лет на фоне нехватки полупроводников и проблем с поставками деталей из-за последствий пандемии. Это следует из опубликованной в четверг статистики японской ассоциации автомобильных дилеров и ассоциации малолитражных авто.

По их данным, в прошлом году было продано примерно 2,5 млн легковых авто и 1,64 млн малолитражек. Таким образом, общие продажи составили 4,2 млн штук, что является минимальным показателем с 1977 года, передает агентство Kyodo.

Показатели продаж новых автомобилей в Японии снижаются уже четыре года подряд. 

Теги:
Япония
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация