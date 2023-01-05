В Минске заявили, что белорусская экономика вышла на стадию восстановления

У производителей сформирован портфель заказов минимум на три месяца, сказал министр экономики Белоруссии Александр Червяков

МИНСК, 5 января. /ТАСС/. Министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что белорусская экономика вышла на стадию восстановления, у производителей сформирован портфель заказов минимум на три месяца.

"Сейчас экономика вышла на стадию восстановления. Промышленность начиная с августа ежемесячно прибавляет - с 93,4% в январе-августе до 94,4 % в январе-ноябре", - заявил министр в интервью издательскому дому "Беларусь сегодня", опубликованному в четверг. По его словам, увеличилось производство карьерных самосвалов и грузовых автомобилей более чем на 20%, автобусов - на 10%, тракторов - на 8%, стиральных машин - на 17%, микроволновых печей и телевизоров - в 1,5 раза.

Лучше уровня 2021 года по итогам ноября сработали в горнодобывающей промышленности, производстве продуктов, табачных изделий, фармацевтических продуктов и препаратов, электрооборудования, машин и оборудования, транспортных средств.

"У наших производителей сформирован портфель заказов минимум на три месяца, а по многим позициям подписаны годовые контакты. Еще один успех во внешней торговле, как я уже отмечал, - рекордное сальдо торговли товарами и услугами, - сказал Червяков. - Оно стало почти в 1,3 раза больше, чем в 2021 году. При этом имеем "плюс" и по товарам, и по услугам".

Министр отметил, что в прошедшем году наибольший вклад в положительный рост внесло сельское хозяйство, так за девять месяцев прирост в отрасли составил 3,5%. "Валовый сбор зерновых (без учета хозяйств населения) составил более 8 млн тонн. Значительно подросли по рапсу, собрано более 800 тысяч тонн, сахарной свеклы 4,2 млн тонн", - отметил министр.

По его словам, в строительстве, транспорте, торговле восстановление идет несколько медленнее.

Министр отметил, что правительство реализует мероприятия по поддержке реального сектора и сохранению сбалансированности бюджета. "Усилия сконцентрированы на пяти наиболее значимых направлениях: поддержка экспортеров, импортозамещение и защита внутреннего рынка, выстраивание новых транспортно-логистических цепочек, упрощение условий ведения бизнеса", - отметил Червяков.