В Турции не исключили поставок газа в европейские страны через Болгарию

В рамках контракта речь идет о 20 млрд куб. м газа, сообщили в Анкаре

АНКАРА, 5 января. /ТАСС/. Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез не исключил поставок природного газа через Болгарию в другие европейские страны. Об этом он сообщил по итогам визита в Болгарию, где было подписан 13-летний контракт на перекачку 1,5 млрд куб. м газа в год.

"В целом в рамках контракта речь идет о 20 млрд куб. м газа. Если будут сформированы необходимые условия, Турция сможет организовать торговлю газом через Болгарию, то есть покрывать потребности в нем всех стран в этом регионе Европы", - приводит в четверг слова Донмеза газета Hürriyet.

По его мнению, договоренности с Болгарией фактически являются "первыми плодами на пути превращения Турции в международный центр торговли газом". "У нас есть планы создания центра торговли газом, мы завершили подготовку технико-экономического описания проекта и приступаем к его реализации", - цитирует турецкого министра телеканал TRT.

Донмез ранее сообщал, что через энергетический хаб на турецкой территории планируется поставлять не только российский природный газ, но и энергоносители из других стран. Турция в настоящее время получает голубое топливо из 12 стран.

С идеей создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток", президент РФ Владимир Путин выступил в октябре на форуме "Российская энергетическая неделя". По его словам, речь идет о возможности строительства еще одной трубопроводной системы и о создании в Турции хаба, через которые газ будет поступать в третьи страны, прежде всего европейские, если они будут в этом заинтересованы. Данный вопрос обсуждался 13 октября на встрече Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.