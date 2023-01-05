Главный управляющий Edison считает, что потолок цен не отражается на стоимости газа

Как считает Никола Монти, если зима продолжит быть мягкой с повышенными температурами, как до сих пор, цены сохранятся более низкими, чем прогнозировалось

РИМ, 5 января. /ТАСС/. Главный управляющий итальянской энергетической компании Edison Никола Монти полагает, что цены на газ на рынке не определяются установленным ранее в ЕС механизмом потолка цен. Такое мнение он выразил в опубликованном в четверг в газете La Stampa интервью.

"Ценовая динамика не зависит от потолка цен. Играет роль достаточно мягкая зима и уровень спроса, особенно со стороны промышленных предприятий. Были приняты меры по его сдерживанию во всех секторах, и удалось сохранить достаточно высокий уровень заполненности хранилищ. Результат: на рынке нет напряженности, и цены снижаются. Все определяется законом спроса и предложения", - считает менеджер.

По его прогнозам, если зима в грядущие месяцы продолжит быть мягкой с повышенными температурами, как до сих пор, цены сохранятся более низкими, чем прогнозировалось.

По словам министра министра по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратина, хранилища заполнены сейчас в стране на 84% (по сравнению с 68% в тот же период в прошлом году).

19 декабря страны ЕС согласовали динамический потолок цен на газ в €180 за МВт·ч (около $2 тыс. за тысячу куб. м с учетом текущего обменного курса евро к доллару), который начнет применяться с 15 февраля 2023 года, но он в любой момент может быть отключен в случае дефицита. Россия считает введение ценового потолка на газ в Европе политическим, а не экономическим решением, эта мера может привести лишь к дефициту газа в регионе, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.

На сегодняшний день цена на газ на Амстердамской бирже составляет около €65 за МВт·ч, что в разы ниже, чем пики, достигнутые минувшим летом.