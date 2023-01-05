Исследование показало, что россияне стали более аккуратно эксплуатировать гаджеты

По данным страхового дома ВСК, по предварительным итогам 2022 года, число обращений в компанию в связи с поломкой техники снизилось на 40%

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Россияне в 2022 году стали более аккуратно эксплуатировать гаджеты, число связанных с их поломкой или порчей страховых случаев снизилось на 40%. Таковы результаты исследования страхового дома ВСК (результаты есть в распоряжении ТАСС).

"Россияне стали более аккуратно эксплуатировать гаджеты. Так, по предварительным итогам 2022 года, число обращений в компанию в связи с поломкой техники снизилось на 40% по сравнению с 2021 годом. Самыми частыми страховыми случаями были, традиционно, разбитые дисплеи и попадание воды в гаджеты, а также кражи", - говорится в исследовании.

Отмечается, что по итогам 2022 года большинство обращений в связи с поломкой техники (84%) было связано со смартфонами. Реже россияне ломали планшеты (3,4%) и телевизоры (3%), а также ноутбуки, smart-часы, наушники, электросамокаты и пр. (менее 1% каждый).

Всего по итогам 2022 года средний размер выплаты в связи с поломкой техники превысил 15 тыс. рублей, это на 10% больше, чем годом ранее. Самая крупная компенсация - 195 тыс. рублей - была выплачена в связи с поломкой телевизора.