Инвестиции в развитие ТОСЭР в моногороде на Ставрополье составят 2 млрд рублей в 2023 году

По итогам 2022 года общее число резидентов ТОСЭР увеличилось на четверть и достигло 40

СТАВРОПОЛЬ, 5 января. /ТАСС/. Инвесторы намерены вложить около 2 млрд рублей в проекты на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногороде Невинномысске на Ставрополье в 2023 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"Объем инвестиций, который планируется осуществить резидентами территории опережающего социально-экономического развития "Невинномысск" в 2023 году составляет 2 007,25 млн рублей", - пояснил собеседник.

По итогам 2022 года общее число резидентов ТОСЭР увеличилось на четверть и достигло 40. Инвесторы начали проекты по строительству бетонного завода, расширению металлургического производства, строительству производства комплектующих систем капельного орошения. В моногороде также планируется создание производства гофрокартона, сельскохозяйственной техники, шерстяной пряжи и так далее.

В администрации Невинномысска отмечают, что предоставление льгот инвесторам позволяет расширять число предприятий. Это приводит к росту объема налоговых поступлений. По итогам 2022 года объем налоговых доходов городского бюджета составил 979 млн рублей с ростом 5,6% по сравнению с предыдущим годом.

ТОСЭР "Невинномысск" создана в границах единственного моногорода на Ставрополье в декабре 2017 года. Градообразующие предприятия моногорода - производитель удобрений "Невинномысский азот" и производитель аэрозольной косметики и хозяйственно-бытовых товаров "Арнест".