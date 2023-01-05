В КЧР планируется реализация проектов прорывного характера на 160 млрд рублей

Это позволит создать в регионе около 10 тыс. рабочих мест

ТАСС, 5 января. Модель экономического развития Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) предусматривает реализацию проектов прорывного характера на 160 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Кремля по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.

"Во исполнение поручения председателя правительства Мишустина Михаила мы создаем модель экономического развития. В эту модель входят проекты прорывного характера, как мы их называем, общей стоимостью 160 млрд рублей в различных отраслях. Это и туризм в том числе, который мы также активно развиваем. Это и промышленное производство, сельское хозяйство", - приводятся на сайте слова Темрезова.

Как отмечается, это позволит создать в регионе около 10 тыс. рабочих мест.

В частности, до 2025 года, по словам Темрезова, в регионе планируется создать 3,5 тыс. высокотехнологичных рабочих мест. "Вводимые объекты нам уже досрочно дадут такие результаты", - добавил он.

Кроме того, по словам главы КЧР, в субъекте активно обращают внимание на инфраструктурные бюджетные кредиты, работают с правительством Российской Федерации. "Действительно, для нас это рывок в развитии, инвестиционном в том числе. Министерство экономического развития одобрило кредит для инженерной инфраструктуры, вернее, программу", - добавил он.

Модели экономического развития СКФО были разработаны Минэкономразвития РФ совместно с регионами и утверждены в 2021 году. Они включают в себя оценку социально-экономической ситуации, анализ отраслевой специализации регионов округа. По каждому региону СКФО определены пять проектов прорывного характера, способных оказать влияние на развитие территории в целом.