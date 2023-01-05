В Японии заявили о невозможности полного разрыва Запада с "авторитарными странами"

При этом министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура раскритиковал Россию и КНР

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Полный разрыв экономических связей Запада и "авторитарных стран" невозможен. С таким заявлением выступил в четверг министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.

"Авторитарные страны аккумулировали колоссальную мощь - как экономическую, так и военную. Это факт, который невозможно отрицать. Полное разъединение также уже невозможно", - признал Нисимура, комментируя на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований острейшие противоречия между коллективным Западом с одной стороны и Россией и Китаем - с другой.

При этом министр неоднократно критиковал Россию и КНР. В этом контексте он утверждал, что "экономическая взаимозависимость может использоваться некоторыми странами в качестве оружия" для достижения ими своих "целей в сферах дипломатии или безопасности".

Нисимура сообщил, что Япония, председательствующая в текущем году в Группе семи (G7), намерена вынести на повестку дня майского саммита этого объединения выработку "эффективных ответных мер на экономическое принуждение". Это будет "крупной частью повестки дня саммита G7 в нынешнем году", отметил министр.

"Огромные морские и воздушные пространства между Тихим и Индийским океанами должны быть свободными и открытыми для всех, должны приносить выгоду всем странам - большим и малым. Поэтому мы должны перестроить миропорядок, отталкиваясь от фундаментальной ценности свободы, демократии, прав человека и верховенства закона, которые нас сплачивают. Но тут есть нюанс: мы не можем вернуться в прошлое и не должны этого делать", - сказал Нисимура. С его точки зрения, якобы имевшееся у коллективного Запада прежнее представление о том, что экономическая взаимозависимость приведет к миру во всем мире, оказалось, "несомненно, иллюзией". "Авторитарные страны" добились роста своих экономик и усиления своей мощи благодаря этой иллюзии Запада, считает Нисимура. На его взгляд, следствием такого развития событий стала в том числе "агрессия против Украины".

По мнению министра, "промышленная база" Запада несет большой ущерб вследствие "принуждения к передаче технологий и [применения] мер, искажающих торговлю". Кроме того, западные технологии крадутся в больших масштабах и используются "в военных целях", полагает Нисимура.