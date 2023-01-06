Министр экономики Японии договорился в США о сотрудничестве в сфере полупроводников

Также стороны будут вести совместную работу в области прав человека, экономической безопасности и атомной энергетики

ТОКИО, 6 января. /ТАСС/. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура в ходе визита в США договорился о сотрудничестве в области полупроводников. В четверг он встретился с американским министром торговли Джиной Раймондо.

"Будем углублять сотрудничество по широкому спектру отраслей, в том числе в области полупроводников, прав человека, экономической безопасности и атомной энергетики", - написал он в своем Twitter перед встречами с Раймондо и министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

Как сообщил в пятницу телеканал NHK, достигнутые по итогам встречи с Раймондо договоренности касаются обеспечения экономической безопасности, в частности сотрудничества в области укрепления производственной базы высокотехнологичных полупроводников в Японии.

Япония и США в последнее время уделяют пристальное внимание производству и поставкам полупроводников. В декабре новая японская компания Rapidus и американский технологический гигант IBM заключили соглашение о партнерстве в области разработки и производства чипов следующего поколения. Руководители этих компаний также присутствовали на встрече Нисимуры и Раймондо.

Попытка помешать Китаю

Вместе с тем не сообщается, обсуждали ли стороны вопрос об ограничении экспорта полупроводников в Китай. По данным источников японских СМИ, в ходе визита планировалось затронуть эту тему. Вашингтон в октябре прошлого года ввел экспортные ограничения, касающиеся полупроводников, в отношении Китая в попытке, как отмечают наблюдатели, помешать Пекину в разработке этих ключевых компонентов.

В Вашингтоне опасаются, что в системе экспортного контроля могут появиться лазейки, если Япония и Нидерланды, чьи предприятия занимают ведущие позиции в мире в сфере оборудования для производства полупроводников, продолжат поставки Китаю. По этой причине США обратились к этим странам с просьбой присоединиться к экспортным ограничениям.

Комментируя решение о введении экспортных ограничений, пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил ТАСС, что Соединенные Штаты используют свое превосходство в технологической сфере с целью сдерживания и подавления развития стран с формирующейся экономикой. Дипломат назвал действия Вашингтона научно-технической гегемонией, которая нарушит глобальную цепочку поставок и промышленную цепочку.