Московская компания "Гамма-пласт" на треть увеличила поставки лопат для уборки снега

Всего организация отгрузила заказчикам в декабре 2022 года около 200 тыс. лопат

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Столичная компания "Гамма-пласт", один из ведущих производителей полимерных композиционных материалов, в декабре 2022 года на треть увеличила отгрузку снеговых лопат по сравнению с зимним периодом 2021 года. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

Столичные производители изделий из пластмасс увеличили производство продукции на 37,8% за 10 месяцев 2022 года по сравнению с показателями 2021 года. Такой рост обусловлен в том числе за счет высокого спроса со стороны потребителей, отмечает Овчинский. "Например, за декабрь 2022 года одна из московских компаний отгрузила заказчикам около 200 тыс. единиц лопат для уборки снега - это на треть больше, чем за весь зимний сезон предыдущего года. При изготовлении зимнего инвентаря предприятие использует только отечественные материалы, из них 90% - сырье собственного производства", - добавил он. Также руководитель департамента сообщил, что в ближайшем будущем "Гамма-пласт" планирует запустить производство скребков для уборки снега.

Предприятие одно из первых в стране в 2010 году начало производство лопат из поликарбоната для уборки снега. Тогда в ассортименте компании была представлена одна модель, сегодня их уже восемь, говорится на сайте мэра Москвы.

Генеральный директор компании Валерий Цибизов отметил, что компания на данный момент расширяет рынок сбыта. Кроме традиционных каналов, через региональных дилеров и федеральные оптовые компании существенно выросла доля продаж на площадках крупнейших интернет-магазинов. "В настоящее время начались поставки на территорию Беларуси и Казахстана, а также ведутся переговоры с крупнейшими строительными гипермаркетами для появления товаров на полках офлайн-магазинов уже в будущем сезоне", - добавил Цибизов.