Золотовалютные резервы Белоруссии за декабрь выросли до $7,9 млрд

В ноябре рост составлял 2,7%

МИНСК, 6 января. /ТАСС/. Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии за декабрь 2022 года выросли на $131,8 млн и на 1 января 2023 года, по предварительным данным, достигли $7,93 млрд. Об этом сообщили в пятницу в управлении информации и общественных связей Национального банка Белоруссии.

По данным регулятора, за декабрь 2022 года золотовалютные резервы выросли на 1,6%, в ноябре рост составлял 2,7%, или $207,9 млн.

Нацбанк с августа 2022 года не предоставляет информацию о структуре ЗВР, а также не указывает факторы, повлиявшие на ее изменение.

Власти республики ставили задачу сохранить ЗВР по итогам 2022 года в объеме не менее $7 млрд. В утвержденной указом президента денежно-кредитной политике в конце 2023 года ЗВР должны составить не менее $6 млрд.