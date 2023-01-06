БСК будет строить инфраструктуру для приема сырья с других месторождений

Стратегия развития предприятия до 2031 года ставит в приоритет обеспечение сырьевой безопасности компании, модернизацию и расширение действующих и создание новых производств, на ее реализацию потребуется более 135 млрд рублей в ценах 2021 года

УФА, 6 января. /ТАСС/. Стратегия развития Башкирской содовой компании (БСК) до 2031 года предусматривает строительство транспортной и инженерной инфраструктуры для приема известняка со сторонних месторождений после истощения запасов Шахтау. Так, в основу стратегии вошли обеспечение сырьевой безопасности предприятия, модернизация и расширение действующих производств, создание новых, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе компании.

"Для обеспечения АО "БСК" известняком после исчерпания запасов Шахтау предусмотрено путевое производственное развитие транспортировки известняка с других действующих месторождений. Здесь предусматривается строительство транспортной и инженерной инфраструктуры для приема известняка со сторонних месторождений", - говорится в сообщении.

Разработанная ООО "ВЭБ-Инжиниринг" стратегия развития предприятия до 2031 года ставит в приоритет обеспечение сырьевой безопасности компании, модернизацию и расширение действующих производств, создание новых конкурентоспособных производств, ESG мероприятия, добавили в пресс-службе. Затраты на ее реализацию оцениваются в сумму более 135 млрд рублей в ценах 2021 года. "Для реализации мероприятий стратегии предполагается привлечение собственных и заемных средств, а также использование механизмов проектного финансирования, реализуемых государственными институтами развития", - отметили в БСК.

Среди проектов - возможность производства эмульсионного ПВХ, используемого для производства линолеума, обоев, искусственной кожи, медицинских изделий. Сейчас данный продукт практически полностью поступает из-за рубежа. Также ведется работа над внедрением мембранного электролиза со строительством нового производства хлора и каустика для отказа от использования ртути, наращивание производства гранулированного хлористого кальция, модернизация колонного оборудования, поэтапная замена компрессоров перекачки газа известковых и содовых печей на современные.

БСК, которая производит 85% пищевой соды в России, ранее заявила об истощении ресурсов на разрабатываемом месторождении Шахтау к декабрю 2022 года. После общественного протеста и присвоения планируемому источнику сырья для предприятия - шихану Куштау - статуса памятника природы БСК заявила о продолжении разработки Шахтау ниже уровня грунтовых вод. Сейчас рассматриваются шесть месторождений, которые могут стать источниками сырья для предприятия, все они расположены на территории Башкирии.