СМИ: преграды для грузовых авиаперевозок между Турцией и Арменией устранили

По данным Anadolu, грузовые перевозки между странами стали возможны с 1 января

АНКАРА, 6 января. /ТАСС/. Турция и Армения устранили препятствия для прямых грузовых авиаперевозок между двумя странами. Об этом сообщает в пятницу портал TRHaber.

"Препятствия для прямых грузовых авиаперевозок между Турцией и Арменией по результатам переговоров, проведенных между двумя странами, устранены", - говорится в сообщении. Детали договоренностей не приводятся.

По данным агентства Anadolu, грузовые перевозки между Турцией и Арменией стали возможны с 1 января, и турецкое Минторговли проинформировало об этом местные организации, занимающиеся экспортными операциями. Агентство также отмечает, что решение принято на переговорах спецпредставителей двух стран по нормализации двусторонних отношений.

Власти Турции пока не прокомментировали эти сообщения.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипломатических отношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов. В 2021 году Армения и Турция назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования отношений.