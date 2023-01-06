"Ижавиа" в 2022 году установила рекорд по количеству перевезенных пассажиров

Показатель составил почти 470 тыс. человек

ИЖЕВСК, 6 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Ижавиа" в 2022 году выполнила почти 3,6 тыс. рейсов и перевезла рекордные для себя почти 470 тыс. пассажиров, сообщил в пятницу в Telegram-канале глава компании Александр Синельников.

"Ижавиа" в 2022 году установила исторический рекорд, превысив показатели 2018 года, когда было перевезено 420 тыс. пассажиров. <...> В 2022 году авиакомпания перевезла 469 672 пассажира. Плюс 146 396 пассажиров к 2021 году, или плюс 45,3%", - написал Синельников.

По его словам, за год авиакомпания выполнила почти 3,6 тыс. рейсов, на 862 больше, чем в 2021 году. "Динамика роста количества пассажиров и рейсов говорит о том, что компания растет интенсивно", - добавил глава авиакомпании, по словам которого, почти 3 тыс. рейсов выполнено на Boeing 737-800.

Аэропорт Ижевска в 2022 году обслужил 658,8 тыс. пассажиров, что на 114 тыс. (20,9%) больше, чем в 2021 году.