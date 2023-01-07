Пушков заявил, что отказ ФРГ от поставок газа привел к "большому разрыву" Европы с Россией

По словам сенатора, взрыв на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" поставил крест на теоретической возможности возобновления поставок российского топлива в Германию

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Отказ Германии от поставок российского газа по "Северным потокам" привел к "большому разрыву" между странами. Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

"Произошло то, что я называю "Большим разрывом" между Европой и Россией. Германия переломала становой хребет прежних отношений, отказавшись от российского газа, поступавшего к ней по Северному потоку", - написал Пушков.

По словам политика, взрыв на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" поставил крест даже на теоретической возможности возобновления поставок российского топлива в ФРГ.

"Прекращение поставок российского газа, служивших основой "особых отношений" между Москвой и Берлином даже в период "холодной войны", отбрасывает ситуацию к периоду до знаменитого соглашения "газ-трубы", подписанного между СССР и ФРГ при Брежневе и Брандте более 50 лет тому назад", - добавил сенатор.

Ранее компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших 26 сентября на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", которые были обнаружены в течение нескольких часов. Первая утечка была выявлена на "Северном потоке - 2" вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на "Северном потоке". Позже шведские сейсмологи уточнили, что зарегистрировали два взрыва, произошедших на маршрутах залегания "Северных потоков". Шведская прокуратура 18 ноября заявила, что взрывы на газопроводах являются диверсией, расследование продолжается.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответственность за ситуацию лежит на Западе, который "фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры". При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что попытки России принять участие в расследовании диверсии натыкаются на стену нежелания докопаться до истины, которая многих бы удивила в Германии, Дании и Швеции.