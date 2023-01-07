В Узбекистане приостановили продажу всех препаратов одной из индийских фармкомпаний

Причиной стало выявление в них ядовитых компонентов, от которых умерли 20 детей

ТАШКЕНТ, 7 января. /ТАСС/. Реализация всех препаратов индийской фармацевтической компании Marion Biоtech на территории Узбекистана приостановлена, причиной этому стало выявление в них ядовитых компонентов, от которых умерли 20 детей. Об этом в субботу сообщило Министерство здравоохранения Узбекистана.

"Углубленный контроль качества показал, что в некоторых сериях препаратов "Док-1 Макс" и "Амбронол" вместо пропиленгликоля или вместе с ним имелись этиленгликоль и диэтиленгликоль. С учетом этого, министерство здравоохранения в целях охраны здоровья населения и дополнительной проверки остальных лекарственных средств приостановил реализацию всех препаратов, ввезенных в Узбекистан в 2022 году", - говорится в сообщении Telegram-канала Минздрава Узбекистана.

Ранее в субботу управление здравоохранения Наманганской области сообщило, что еще один ребенок, принимавший препарат от простуды "Док-1 Макс" умер. Летальный случай произошел в конце декабря.

Минздрав Узбекистана сообщил в декабре прошлого года, что таблетки и сироп от острой респираторной вирусной инфекции "Док-1 Макс" индийской компании Marion Biоtech стали причиной гибели в Самарканде 18 детей в возрасте до пяти лет, экспертиза выявила в препарате токсичное вещество - этиленгликоль.

Узбекское издание "Кун.уз" сообщило, что ребенок в возрасте одного года умер также в Кашкадарьинской области в результате приема этого препарата. Таким образом, по данным издания, с учетом смерти пациента в Наманганской области число детей, умерших в Узбекистане после приема "Док-1 Макс" увеличилось до 20.