СМИ: премьер Японии во время визита в Канаду намерен обсудить будущие поставки СПГ

По данным агентства The Canadian Press, речь пойдет о терминале в Китимате, строительство которого планируют завершить к 2025 году

ОТТАВА, 7 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время визита в Канаду 12 января планирует обсудить с главой правительства Джастином Трюдо будущие поставки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в субботу сообщило агентство The Canadian Press.

По его данным, речь пойдет о крупном СПГ-терминале в Китимате (тихоокеанская провинция Британская Колумбия), строительство которого планируют завершить к 2025 году. Ключевыми инвесторами в проект являются Южная Корея и Япония, которые, как указывает агентство, заинтересованы в его расширении и даже строительстве других СПГ на территории Канады, так как, в частности, Япония намерена перестать быть зависимой от поставок российских и китайских энергоресурсов.

В октябре 2022 года глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что Канада намерена с 2025 года стать основным поставщиком сжиженного природного газа для Южной Кореи и Японии. Это произойдет после запуска СПГ-терминала в Китимате, на 20% он будет принадлежать южнокорейским и на 20% японским компаниям.

Пресс-служба Трюдо ранее сообщила, что Кисида прибудет в Оттаву 12 января. Это будет первый визит нынешнего премьер-министра Японии в Канаду. Отмечалось, что лидеры обсудят предстоящий саммит Группы семи (G7) в Японии, торговые отношения двух стран и ситуацию на Украине.