Глава регулятора ФРГ считает, что рынок газа вышел на "ценовое плато"

Клаус Мюллер считает, что остаются три серьезных фактора риска: следующая зима может быть холоднее; Китай может снова увеличить потребление газа; остается угроза безопасности газовой инфраструктуры

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер полагает, что рынок газа вышел на определенное ценовое плато, но риски стремительного повышения стоимости голубого топлива пока сохраняются. Об этом он заявил в опубликованном в субботу вечером интервью газете Bild am Sonntag.

"Многое говорит о том, что мы достигли ценового плато, которое можно принимать в расчет на ближайшие один-два года", - считает Мюллер. "Но есть три серьезных фактора риска: следующая зима может быть холоднее; Китай может снова увеличить потребление газа, которое сейчас ниже обычного; и атака на "Северные потоки" показала, что существует угроза безопасности газовой инфраструктуры", - заявил глава германского регулятора.

Котировки цен на газ снижаются на фоне теплой погоды в Европе. Температура в большинстве стран ЕС остается выше средних климатических показателей, что привело не только к снижению отбора газа из хранилищ, но и к росту закачки в них до рекордных уровней. Однако "Газпром" предупреждал, что даже близкие к максимальным запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода. Нагрузка на ПХГ Европы зимой будет выше, чем в предыдущие годы, из-за изменения логистики и источников газоснабжения.

Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к полному прекращению поставок из РФ и ввела в действие план добровольного сокращения потребления газа государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.