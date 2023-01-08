Кабмин разработает план реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин

Ключевыми целями документа указали соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах жизни, повышение экономической независимости и политической активности россиянок, а также профилактику женского неблагополучия

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Правительство РФ в ближайшее время разработает план реализации утвержденной премьер-министром Михаилом Мишустиным Национальной стратегии действий в интересах женщин. Об этом сообщила пресс-служба кабмина в воскресенье.

"Стратегия будет реализована в два этапа - с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год. План ее реализации будет разработан в ближайшее время", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ключевыми целями документа на 2023 - 2030 годы стали соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах жизни, повышение экономической независимости и политической активности россиянок, а также профилактика женского неблагополучия.

Разработчики стратегии констатируют, что российские женщины ориентированы на полную занятость и карьерный рост в сочетании с семейными обязанностями и воспитанием детей. При этом доля женщин в отраслях, где заработная плата остается ниже средней по экономике, составляет от 60 до 80%. В итоге при высоком уровне образования и занятости разрыв в заработной плате женщин и мужчин остается на заметном уровне - 28%.

Решать эти и другие проблемы предполагается в том числе за счет формирования у россиянок интереса к техническим и технологическим специальностям, вовлечения женщин в цифровую экономику, формирования системы непрерывного образования и повышения квалификации, развития дистанционных форм занятости, расширения участия женщин в сфере предпринимательства.