На Украине предупредили о возможных отключениях электричества в ночное время

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Украинским операторам энергосетей, возможно, придется отключать электроэнергию и в ночное время из-за возросшей нагрузки на энергосистему с наступлением холодов. Об этом сообщил в воскресенье директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Сейчас идет снижение температуры, увеличение потребления, поэтому, я думаю, что ограничения будут применять не только днем, но и в ночное время", - цитирует его украинское издание Klymenko time.

В то же время в компании "Укрэнерго" сообщили об увеличении потреблении электричества из-за холодной погоды, что может привести к аварийным отключениям. "Для обеспечения баланса производство-потребление до областей доведены лимиты потребления, действующие с 09:00 до 24:00. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений. Ночью ограничения по состоянию на сегодняшний день не применяются", - говорится в сообщении Telegram-канала компании.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства призвал готовиться к возобновлению аварийных отключений электричества на фоне приближающегося понижения температуры, которое приведет к росту дефицита в энергосистеме страны. В свою очередь в "Укрэнерго" заявляли, что энергетическая система Украины не сможет покрыть в полном объеме потребление электроэнергии, которое возрастет на фоне усиления морозов. По оценке украинских властей, в стране уничтожено 50% энергетической инфраструктуры. 9 декабря Шмыгаль сообщал, что в разной степени повреждены все тепловые и гидроэлектростанции и 40% объектов высоковольтной сети.