Турпоезд "Жемчужина Кавказа" начнет курсировать со 2 мая

Состав будет отправляться в отдельные даты до конца сентября

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Туристический поезд "Жемчужина Кавказа" будет отправляться из Москвы со 2 мая до конца сентября по отдельным датам, говорится в сообщении РЖД.

"Знаменитый туристический поезд ["Жемчужина Кавказа"], полюбившийся тысячам пассажиров, в этом году будет отправляться из Москвы со 2 мая до конца сентября по отдельным датам", - отмечается в сообщении.

В холдинге отметили, что маршрут туристического поезда в новом сезоне скорректирован и пройдет через Адыгею, Северную Осетию-Аланию, Чечню, Дагестан, Кабардино-Балкарию и Ингушетию.

В течение путешествия туристы смогут увидеть вершины гор, ущелья, водопады, высокогорные озера, термальные источники и уникальные ландшафты.

Поезд оснащен душевыми кабинами, индивидуальными сейфами, розетками, добавили в Федеральной пассажирской компании (входит в РЖД).