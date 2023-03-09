Капремонт автомобильного моста через Томь в Кемерове оценили в 2,6 млрд рублей

Работы должны быть произведены до конца октября 2025 года

КЕМЕРОВО, 9 марта. /ТАСС/. Капитальный ремонт автомобильного моста через реку Томь в Кемерове оценивается более чем в 2,6 млрд рублей. Информация о поиске управлением городского развития администрации города подрядчика для выполнения работ опубликована на сайте госзакупок.

"Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Мост автомобильный через р. Томь с подъездными путями и путепроводом, г. Кемерово, ул. Терешковой". Начальная цена 2 606 280 970,00 рублей", - указано на сайте.

Работы должны быть выполнены до конца октября 2025 года.

Согласно документации, длина моста - почти 638 м с шестью полосами для движения. Также будут отремонтированы подъездные пути 400 и 410 м длиной и два путепровода общей протяженностью 135 м.

Ежедневно по этому мосту проезжает от 15 тыс. транзитных машин.

В Кемерове два действующих автомобильных моста через реку Томь. Также началось строительство нового, протяженностью 885 м, который станет частью транспортного обхода Кемерова и избавит город от транзитного транспорта. Третий мост, для которого жители региона выбрали название "Звездный", будет построен к октябрю 2024 года.