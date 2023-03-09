Судно с элементами "ловушки расплава" для АЭС "Эд-Дабаа" отправилось в Египет

Как сообщил Росатом, в комплект вошли три главных составляющих: корпус, наполнитель и площадка обслуживания

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Судно с первым крупногабаритным оборудованием для строящейся при участии российской госкорпорации "Росатом" АЭС "Эд-Дабаа" отправилось в Египет. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Росатома.

Как сообщает пресс-служба, в комплект вошли три главных составляющих устройства локализации расплава (УЛР), или "ловушки расплава": корпус, наполнитель и площадка обслуживания. Изготовлено устройство на российском заводе "Тяжмаш" (город Сызрань, Самарская область), который специализируется на производстве данного вида оборудования.

"Этот проект является одним из самых крупных и стратегически значимых в современной истории нашего предприятия. Работа ведется одновременно для четырех энергоблоков, оборудование - ответственное, требования к выполнению заказа - очень строгие. Но мы дорожим оказанным нам доверием как со стороны Росатома, так и со стороны египетского заказчика", - приводятся в сообщении слова генерального директора завода Романа Ларионова.

В начале марта Управление по атомным электростанциям Египта сообщило, что выполнило все требования по обустройству специализированного морского порта для приема первого оборудования долгосрочного действия для атомной станции "Эд-Дабаа".

Устройство локализации расплава входят в состав всех современных атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+. Это уникальное ноу-хау российских атомщиков, которое обеспечивает безопасность для окружающей среды и человека при любых сценариях работы АЭС. УЛР - один из главных элементов пассивной системы безопасности. Высота корпуса "ловушки" составляет 6,14 м, диаметр - 5,83 м. "Ловушка" представляет собой емкость в виде стального конуса весом 144 тонн, который в случае нештатной ситуации надежно удерживает фрагменты расплава активной зоны и не позволяет им выйти за пределы герметичной оболочки здания реактора. Во время эксплуатации АЭС "ловушка расплава" заполнена специальными материалами, при взаимодействии с которыми расплав активной зоны теряет часть накопленного тепла. Химические процессы, возникающие при таком взаимодействии, создают условия для удержания расплава и его охлаждения. УЛР обладает максимальными характеристиками безопасности: повышенной сейсмостойкостью, гидродинамической, ударной прочностью и др.

АЭС "Эд-Дабаа"

"Эд-Дабаа" - первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена Росатомом в провинции Матрух на берегу Средиземного моря примерно в 300 км к северо-западу от Каира. Это первый крупный проект Росатома в Африке. До 2028 года госкорпорация построит четыре блока станции с реакторами ВВЭР-1200 и будет на протяжении всего жизненного цикла АЭС (60 лет) поставлять ядерное топливо, а также оказывать услуги по подготовке персонала, проводить техобслуживание и ремонт в течение 10 лет после пуска каждого блока. Также контрактом предполагается сооружение до 2028 года первого модуля сухого контейнерного хранилища отработавшего ядерного топлива. В Египте рассчитывают, что АЭС выйдет на полную мощность к 2030 году.