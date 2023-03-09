VK приобрела контрольный пакет в коммуникационном агентстве Didenok Team

Как отметили в пресс-службе холдинга, площадки VK, в частности, помогут десяткам блогеров-миллионников нарастить аудиторию

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Холдинг VK приобрел 51% в коммуникационном агентстве Didenok Team, которое работает с крупными блогерами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы холдинга.

"VK объявляет о приобретении 51% доли в крупнейшем коммуникационном агентстве... со специализацией на работе со звездными блогерами Didenok Team", - сказано в сообщении.

Сотрудничество агентства и холдинга выйдет на новый уровень благодаря этой сделке, отметили в VK. "Площадки VK помогут десяткам блогеров-миллионников нарастить аудиторию, а также станут связующим звеном между ними и крупнейшими рекламодателями", - пояснили в пресс-службе.

VK полагает, что работа с агентством повысит вовлеченность пользователей на основные площадки холдинга. Лидеры мнений, сотрудничающие с Didenok Team, "усилят приток на платформы VK новых блогеров". Обновленная лента рекомендаций и эффективные инструменты монетизации помогут им повысить охваты и зарабатывать на контенте, добавили в VK.