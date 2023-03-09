Новый владелец производителя масла "Олейна" в РФ планирует увеличить выручку и доходность

Карен Ванецян положительно отозвался о состоянии купленного предприятия, отметив, что в структуру сделки вошли все известные бренды производителя

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Новый владелец производителя масла "Олейна" в РФ Карен Ванецян планирует нарастить и выручку, и доходность предприятия. Об этом он сообщил в четверг в интервью телеканалу РБК.

"Мы планируем увеличивать и выручку, и доходность за счет того, что мы видим те ниши, которые не были заполнены до этого. Мы будем над всем этим работать, увеличивать продажу бутилированного масла, у нас на данный момент есть достаточно хорошие контракты по продаже экспортного масла сырого", - сказал он.

Новый владелец положительно отозвался о состоянии купленного предприятия. "Нет абсолютно долгов, большое количество оборотных средств", - отметил он.

Ванецян подчеркнул, что все известные бренды производителя вошли в структуру сделки. "Мы их приобрели, абсолютно не изменится ни их присутствие, ни качество, ни цена. <...> Все лучшие традиции в компании, которые были, мы пытаемся сохранить и продолжить", - уточнил бизнесмен. Говоря об изменении экспорта, он отметил, что "произошло некое смещение". "Мы сейчас больше продаем на Китай, на Индию, на Иран", - добавил Ванецян.

7 февраля Bunge объявил о закрытии сделки по продаже принадлежащего ему бизнеса по производству растительных масел в России. В сообщении пояснялось, что "Бунге СНГ" продолжит производство и продажу масел на маслоэкстракционном заводе в Воронежской области уже под контролем нового собственника.

Компания Bunge была создана в 1818 году в Амстердаме и стала за это время ведущей международной интегрированной компанией, работающей на рынке сельхозпродукции и продуктов питания. Сейчас штаб-квартира Bunge расположена в Сент-Луисе, штат Миссури, США.