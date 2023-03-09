В восьми регионах Украины повреждены объекты генерации и распределения

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в отдельных областях возможны временные отключения электроэнергии

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Объекты генерации и распределения повреждены в восьми регионах Украины. Об этом в четверг сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Повреждены объекты генерации и распределения в восьми регионах", - написал он в своем Telegram-канале. Шмыгаль добавил, что в отдельных областях возможны временные отключения электроэнергии.

С ночи на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась около пяти часов. Из разных городов и областей поступала информация о взрывах. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что поврежден ряд объектов энергетической инфраструктуры, а в Житомирской, Одесской и Харьковской областях вводятся отключения электроэнергии. Украинский энергохолдинг "ДТЭК" со своей стороны сообщил о серьезных повреждениях трех ТЭС. Президент Украины Владимир Зеленский собрал совещание для обсуждения вопросов энергетики после взрывов, однако среди участников заседания выделены представители силовых структур, в том числе разведки, а не энергетического сектора.

Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", был нанесен удар возмездия по объектам на территории Украины в ответ на теракты в Брянской области. Он указал, что в результате массированного удара уничтожены места базирования ударных беспилотников, сорваны переброска резервов и железнодорожные перевозки иностранного вооружения, выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.