В ВПП уверены в продлении зерновой сделки, несмотря на разногласия

Источник во Всемирной продовольственной программе ООН указал на экономическую выгоду от этой формулы для всех сторон

РИМ, 9 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Черноморская зерновая инициатива (ЧЗИ), регулирующая среди прочего вывоз зерна из украинских портов, будет продлена. Как пояснил корреспонденту ТАСС в четверг информированный источник во Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП), если оставить политические разногласия, эта формула выгодна всем сторонам с экономической точки зрения.

"Международные организации обеспокоены экономическими последствиями в случае прекращения данного соглашения. Согласно наблюдениям Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), цены на зерно падают 11 месяцев подряд, и это - следствие зерновой сделки. Если ее не будет, цены снова поползут, и это главная угроза для бедных стран", - сказал собеседник агентства.

Он признал, что заявления некоторых политиков и представителей международных организаций об угрозе голода носит больше "агитационно-пропагандистский характер". "В принципе существуют альтернативные наземные маршруты вывоза, но всем выгодно, в том числе с точки зрения экономики, функционирование морских маршрутов. Кроме того, ВПП поддерживает увеличение числа портов для вывоза украинского зерна", - указал источник.

Как пишет газета Corriere della Sera, координирующей механизмы зерновой сделки Турции крайне выгоден проход судов по Босфору, что приносит свои дивиденды. По мнению издания, Анкара может оказывать давление на Россию, пригрозив запретом прохода ее судов в случае блокировки Москвой продления зерновой сделки, не все пункты которой, как утверждается РФ, соблюдаются.

Согласно последнему отчету ВПП, опубликованному 8 марта, до сих пор за время действия сделки суда, зафрахтованные организацией, перевезли 481 тыс. тонн пшеницы, из них 36% пошли в Эфиопию, 27% Афганистану, 20% Йемену, 11% Сомали и 5% Кении. Всего из черноморских портов Украины вышло почти 23 млн зерна и других продуктов более чем 1,5 тыс. рейсами. Дальнейшие закупки украинского зерна со стороны ВПП для оказания помощи нуждающимся странам зависят от продления Черноморской зерновой инициативы, указывают в организации. Ее исполнительный директор Дэвид Бисли, чей мандат во главе организации истекает вначале апреля, заявил, что продление сделки необходимо "любой ценой".

Как пояснили в постпредстве России при ФАО и других международных организациях в Риме, у российской стороны остается много вопросов относительно второй части "корзины" ЧЗИ - поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки.

О сделке

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН Совместный координационный центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. В ноябре зерновая сделка была продлена еще на 120 дней, срок ее действия истекает 18 марта.

Между тем 2 марта в МИД РФ сообщили, что зерновая сделка не работает, Запад саботирует выполнение российской части договоренностей. В заявлении министерства указали на 262 тыс. тонн российских удобрений, которые российская сторона намеревалась безвозмездно передать беднейшем странам, но эти поставки оказались заблокированными в портах Латвии, Литвы, Эстонии и Нидерландов. Единственной отправленной партией удобрений остается поставка 20 тыс. тонн в Малави, которая "пока еще не дошла до получателя".