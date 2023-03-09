ЦБ и Мосбиржа ограничат расхождение цен низколиквидных бумаг с их фундаментальной оценкой

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Банк России совместно с Московской биржей прорабатывает механизмы предупреждения ситуаций, связанных с потенциальным расхождением рыночных цен с фундаментальными оценками для низколиквидных инструментов, говорится в февральском обзоре рисков финансовых рынков ЦБ РФ.

С уходом с рынка капитала недружественных стран эмитенты вынуждены ориентироваться на внутреннего инвестора, представленного в основном частными инвестициями. При этом с учетом снижения ликвидности на рынке возросла ценовая чувствительность к размеру и количеству сделок, сообщается в материале регулятора. "В этой ситуации недостаток квалификации частных инвесторов и большая по сравнению с институциональными инвесторами склонность к принятию эмоциональных решений могут приводить к формированию значимых ценовых колебаний на низколиквидном рынке, вплоть до реализации мошеннических схем", - считает ЦБ.

Банк России совместно с Московской биржей прорабатывает механизмы предупреждения распространения данной тенденции, добавил регулятор.