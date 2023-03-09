9 марта, 13:16

Доля юаня на биржевом рынке выросла в феврале до 37%

Доля юаня на биржевом рынке выросла в феврале до 37% с 33% в январе - ЦБ.

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Россия
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