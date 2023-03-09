В США заявили, что госдолг в следующие 30 лет вдвое превысит размер американской экономики

По данным Республиканской партии, в следующие 10 лет федеральное правительство потратит на выплату процентов по внешнему долгу более $10 трлн

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Суверенный долг США вдвое превысит в следующие 30 лет размер американской экономики, если находящаяся у власти в Вашингтоне Демократическая партия реализует свои бюджетные предложения на будущий финансовый год и дальнейшую перспективу. С таким предупреждением выступили в четверг лидеры республиканского большинства в Палате представителей Конгресса США в связи с обнародованием Белым домом проекта федерального бюджета на 2024 финансовый год.

"Бюджет президента Джо Байдена представляет собой безрассудное предложение, которое предусматривает проведение с удвоенной энергией той же самой политики расходов крайне левых [кругов правящей Демократической партии], которая и привела к рекордной инфляции и нынешнему долговому кризису [в стране]", - говорится в заявлении, распространенном спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти и его соратниками. По прогнозу оппозиции, подготовленные Белым домом предложения приведут к тому, что "национальный долг в следующие 30 лет почти вдвое превысит размер всей экономики" США.

"В следующие 10 лет федеральное правительство потратит более $10 трлн лишь на выплату процентов [по внешнему долгу]", - отмечают республиканцы. "Наш долг является величайшей угрозой Америке. Заниматься урегулированием этого кризиса надо сейчас", - подчеркивают они.

Пост спикера Палаты представителей является третьим по значимости в государственной иерархии США.

Проект федерального бюджета США на 2024 финансовый год (с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года) предполагает суммарные расходы в размере более $6,8 трлн, доходы - около $5 трлн.