Адвокаты указали в письме Еврокомиссии и Совету ЕС на ошибки в введении санкций против РФ

Многие лица были занесены в черный список на основании информации в общедоступных источниках, включая "сомнительные статьи в онлайн-таблоидах или анонимных блогах", отметили юристы

ТАСС, 9 марта. Около 16 юристов, представляющих интересы российских физических и юридических лиц, направили письмо в Еврокомиссию и Совет ЕС с указанием ошибок в введении санкций против РФ с целью их частичного снятия. Об этом в четверг сообщило агентство France-Presse.

"С момента первых включений [в санкционный список] решения были запятнаны существенными ошибками и нарушениями", - приводит агентство отрывки из письма, составленного юристами, в том числе Аароном Бассом, представляющим интересы Петра Авена, Михаила Фридмана и Германа Хана, а также Уильямом Жюлье, представляющим Фархада Ахмедова. "Многие лица были занесены [в черный список] исключительно на основании информации в общедоступных источниках, полученных с помощью простого поиска в Google, включая сомнительные статьи в онлайн-таблоидах или анонимных блогах", - говорится в документе.

По мнению адвокатов, инструмент по пересмотру санкционного списка приводит лишь к "незначительным корректировкам", так как с весны 2022 года "только три человека" были исключены из него, притом один из них - по причине смерти.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано не ответил на запрос AFP о подтверждении факта получения письма, отметив, что "все решения о введении новых санкций принимаются государствами-членами в совете единогласно в рамках правовой прозрачности и обсуждения носят конфиденциальный характер".

В последнее время санкции ЕС подвергаются регулярному пересмотру, письмо от адвокатов было направлено в преддверии еще одного собрания, которое должно состояться 15 марта.

8 марта Европейский суд юстиции аннулировал решение Совета ЕС о введении санкций против матери основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Виолетты Пригожиной, которые были основаны исключительно на принципе родства.