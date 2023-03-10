ЛДПР предложила запретить уничтожение непищевой контрафактной продукции без маркировки

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что процедура изъятия контрафактного товара с последующим его уничтожением связана с необходимостью прохождения нескольких этапов и может длиться до полутора лет

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. ЛДПР направила в правительство инициативу о запрете уничтожения непищевой конфискованной продукции. Об этом в пятницу сообщил замглавы ЛДПР Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

"Предлагаем запретить уничтожение непищевой продукции. Пусть судьбу вещей решает правительство, используя конфискат для госнужд. <...> Инициатива подготовлена к внесению и направлена в правительство для получения официального заключения", - написал он.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас товар без маркировки считается контрафактным и подлежит уничтожению, а процедура изъятия товара с последующим его уничтожением связана с необходимостью прохождения нескольких этапов и может длиться до полутора лет. "Данный законопроект позволит смягчить последствия падения уровня доходов существенной части населения и сэкономить бюджетные средства", - говорится в тексте пояснительной записки.