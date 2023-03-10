США и Индия подписали меморандум о взаимопонимании по полупроводникам и инновациям

Министр торговли США Джина Раймондо отметила, что документ формирует механизм сотрудничества между двумя странами по обеспечению устойчивости цепочек поставок полупроводников и их диверсификации

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Индия подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся производства полупроводников и инноваций. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства торговли США.

Как она уточнила, документ был подписан в ходе нынешнего раунда американо-индийского торгового диалога. Подписи под меморандумом поставили министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял и министр торговли США Джина Раймондо.

По ее свидетельству, документ формирует механизм сотрудничества между двумя странами "по [обеспечению] устойчивости цепочек поставок полупроводников и [их] диверсификации". Меморандум о партнерстве нацелен на то, чтобы создавать дополнительные благоприятные экономические возможности для США и Индии, он представляет собой "значительный шаг в координации" национальных программ, призванных способствовать наращиванию производства полупроводников, отметила Раймондо. С ее точки зрения, нынешние договоренности будут в том числе содействовать проведению в Индии и США научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, "развитию талантов и навыков" персонала.