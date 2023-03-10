ЕС надеется согласовать с США доступ европейских компаний к Акту о снижении инфляции

Стороны договорились вести диалог о том, чтобы стимулы для зеленой экономики по обе стороны Атлантики были одинаковыми, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. ЕС надеется договориться с США о возможности доступа европейских компаний к помощи в рамках Акта о снижении инфляции. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам двусторонней встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

"Во-первых, мы обсуждали Акт о снижении инфляции. Мы приветствуем этот акт, поскольку это массивные инвестиции в зеленую экономику, аналогичные плану, принятому в Европе (имеется в виду фонд "ЕС нового поколения", объемом €750 млрд - прим. ТАСС). Несколько недель назад мы уже договорились о [произведенных в Европе] электромобилях и их доступе на американский рынок. Сегодня договорились, что мы будем работать по поводу критического сырья, которое произведено или переработано в ЕС, чтобы [у компаний по его производству] был такой же доступ к американскому рынку, как если бы они добывали или производили это сырье в США. И мы договорились вести диалог о том, чтобы стимулы для зеленой экономики по обе стороны Атлантики были одинаковыми", - сказала фон дер Ляйен.

"Ключевое значение имеет тот факт, чтобы произведенные в Европе критические ресурсы имели такой же доступ к ключевым промышленным цепочкам в США, как если бы они были произведены в Америке, и это имеет решающее значение", - заявила она.

Американский Акт о снижении инфляции предусматривает предоставление государственной поддержки американским компаниям, занимающихся развитием и внедрением альтернативных источников энергии и чистых технологий на общую сумму в $369 млрд. Евросоюз, который уже в значительной степени истратил средства своего фонда "ЕС нового поколения" на восстановление после пандемии коронавируса опасается, что Акт о снижении инфляции может привести к переносу наиболее высокотехнологичных производств из Евросоюза в США. Этому процессу также способствует энергетический кризис и выросшие цены на энергию в Европе. Поэтому Брюссель пытается любыми средствами не допустить релокализацию производств в США из Старого Света.