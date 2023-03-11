Венгерский банк OTP спрогнозировал стабильную финансовую ситуацию в России в 2023 году

Руководство финансово-кредитной организации оценивает недополученную прибыль из-за конфликта на Украине в €245 млн

БУДАПЕШТ, 11 марта. /ТАСС/. Аналитики крупнейшего венгерского коммерческого банка OTP ожидают, что в 2023 году финансово-экономическая ситуация в России и на Украине не будет ухудшаться и работающие там дочерние предприятия этой группы смогут приносить прибыль. Об этом сообщил в пятницу заместитель генерального директора OTP Ласло Бенчик, подводя на пресс-конференции в Будапеште итоги работы за прошлый год.

"Ожидается, что операционная среда для банков [группы OTP] не будет больше ухудшаться ни в России, ни на Украине, и они смогут генерировать прибыль в обеих странах", - процитировало его информационное агентство MTI. Бенчик признал, что в прошлом году эти банки были вынуждены сократить операции из-за последствий конфликта на Украине.

По подсчетам OTP, прибыль после уплаты налогов, полученная банком этой группы в России, сократилась в 2022 году на 57%, до 3,9 млрд рублей. При этом общий объем выданных кредитов уменьшился на 12%, а корпоративных - на 75%. В то же время на 19% выросли вклады.

Что касается дочернего банка OTP на Украине, то он оказался убыточным. В графе "прибыль после уплаты налогов" у него стоит отметка минус 15,6%.

Другие зарубежные банки группы OTP, работающей в Центральной и Восточной Европе, показали хорошие результаты. Как сообщил Бенчик, отчасти благодаря этому общая прибыль группы после уплаты налогов снизилась в 2022 году на 24%, до 347 млрд форинтов (€900 млн). Руководство финансово-кредитной организации оценивает недополученную прибыль непосредственно из-за конфликта на Украине (списание инвестиций и потеря стоимости ценных бумаг) в 94 млрд форинтов (€245 млн), а от вынужденных мер венгерского правительства (специальный налог, налог на сверхприбыль, замораживание процентных ставок, ликвидация компании "Сбербанк Венгрия") - в 138 млрд форинтов (€360 млн).

Заместитель генерального директора отметил также, что прибыль венгерского подразделения группы OTP без учета доходов дочерних компаний составила в 2022 году 27 млрд форинтов (€70 млн), что на 84% меньше, чем годом ранее.