Крымским аграриям предложили вступить в ассоциацию "Народный фермер"

По словам председателя совета ассоциации Олега Сироты, сейчас в ассоциацию со своими жалобами обращаются лишь отдельные крымские фермеры

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Аграриям Крыма и Севастополя предложили создать отраслевое объединение или вступить в занимающуюся защитой прав и продвижением интересов сельхозтоваропроизводителей ассоциацию "Народный фермер". Об этом в субботу сообщил журналистам председатель совета Ассоциации "Народный фермер" Олег Сирота.

11 марта в Симферополе проходит пленарное заседание для фермеров из новых территорий России и Крымского полуострова, на котором обсуждают меры поддержки отрасли и опыт перехода на российское законодательство.

"Мы хотим пообщаться с коллегами, чтобы обсудить создание ассоциации или вхождение крымского сообщества фермеров в ассоциацию "Народный фермер", чтобы слышать голос Крыма. Потому что мы часто проводим совещания с вице-премьерами РФ, готовим аграрную повестку президенту России, проводим встречи с Дмитрием Николаевичем Патрушевым [министром сельского хозяйства России]. А Крым как-то у нас выпадал и очень хочется, чтобы он перестал выпадать", - сказал Сирота.

Он уточнил, что сейчас в ассоциацию со своими жалобами обращаются лишь отдельные крымские фермеры. "Точечные проблемы были, их было много. А консолидированных пока еще не было. Ассоциации, союза отраслевого. Мы бы очень хотели, чтобы по итогам этой встречи с аграриями появилось такое движение и у нас проблемы "тушили" до того, как они появляются", - пояснил Сирота.

По его словам, в новых регионах России уже сформировали центры компетенций на базе ассоциации, которые помогают аграриям получать субсидии. "У нас есть успешный опыт четырех регионов. Мы очень хотели бы, чтобы у нас, наверное, именно в Крыму мы откроем даже представительство, возьмем сотрудников в штат, чтобы они ездили в новые регионы и делились опытом. Мы хотим, чтобы это именно базировалось в Крыму", - рассказал Сирота.