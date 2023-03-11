Болгария заявила о готовности принимать дополнительные объемы газа из Азербайджана

Президент балканской страны Румен Радев отметил ежемесячный рост возможностей для транспортировки топлива

БАКУ, 11 марта. /ТАСС/. Болгария готова принимать дополнительные объемы азербайджанского газа, возможностей для транспортировки с каждым месяцем все больше. Об этом заявил в субботу президент балканской страны Румен Радев на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в формате видеоконференции.

"С первого дня ввода в эксплуатацию интерконнектора между Грецией и Болгарией (1 октября 2022 года) все функционирует превосходно и без каких-либо проблем. Мы рады, что получаем газ из Азербайджана. Вы знаете, что мы готовы идти дальше. Вам известна наша инициатива "Кольцо солидарности" (позволяет переносить дополнительные количества природного газа в Европу из Южного газового коридора, используя существующую газотранспортную инфраструктуру - прим. ТАСС). Но, конечно, главный момент - это Азербайджан. Мы готовы транспортировать дополнительные объемы азербайджанского газа, объединив возможности и усилия газотранспортных операторов Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии. Теперь решение за вами", - сказал болгарский президент, слова которого приводятся на сайте главы азербайджанского государства.

Радев напомнил, что 1 февраля началось строительство интерконнектора между Болгарией и Сербией. "Таким образом, возможности растут, можно сказать, каждый месяц. Мы рады работать с вами в качестве стратегического партнера и союзника в этой очень важной сфере, обеспечивая диверсификацию, безопасность поставок", - добавил он.