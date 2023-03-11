"Армянские авиалинии" выполнили первый рейс в Москву

С 13 марта авиакомпания начнет также летать из Еревана в Сочи

ЕРЕВАН, 11 марта. /ТАСС/. Компания "Армянские авиалинии" выполнила первый рейс по маршруту Ереван - Москва - Ереван. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ереванского аэропорта Звартноц.

"Рады сообщить, что на армянский рынок вышел новый авиаперевозчик - компания "Армянские авиалинии", которая сегодня, 11 марта, совершила свой первый рейс по маршруту Ереван - Москва - Ереван на самолете Airbus A321-200. Полеты будут выполняться пять раз в неделю - по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям - из международного аэропорта Звартноц в международный аэропорт Шереметьево", - говорится в сообщении на странице аэропорта в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

Кроме того, авиакомпания с 13 марта начнет по понедельникам и пятницам выполнять полеты по маршруту Ереван - Сочи - Ереван, а с 19 марта по воскресеньям будет совершать рейсы Ереван - Самара - Ереван.