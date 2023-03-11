"Единый заказчик" планирует восстановить более 1,7 тыс. объектов в Мариуполе

Генеральный директор компании Карен Оганесян сообщил, что планируется завершение строительства не менее 25 объектов в разных регионах России

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел заседание наблюдательного совета публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства", на котором генеральный директор компании Карен Оганесян сообщил о планах ввести в эксплуатацию не менее 30 новых многоквартирных домов и восстановить более 1,7 тыс. объектов в Мариуполе в 2023 году. Об этом говорится в субботу в сообщении на сайте правительства РФ.

"За время своего существования компания добилась хороших результатов. За два года были завершены строительство и реконструкция 29 социально значимых объектов. Хочу также отметить хорошую работу "Единого заказчика" по восстановлению новых регионов. В короткие сроки было привлечено порядка 30 тыс. строителей, отремонтировано большое количество объектов. Несмотря на это, темпы снижать нельзя, все объекты должны быть завершены в срок и обеспечено отопление. Прошу также выполнить все поставленные задачи по федеральной адресной инвестиционной программе", - сказал Хуснуллин на заседании.

Карен Оганесян сообщил, что в 2023 году планируется завершение строительства не менее 25 объектов в разных регионах России. Он также добавил, что с мая 2022 года "Единый заказчик" проводит строительные и ремонтно-восстановительные работы в новых регионах страны. "В 2023 году компания планирует ввести в эксплуатацию не менее 30 новых многоквартирных домов и восстановить более 1,7 тыс. объектов в Мариуполе", - сказал он. Одной из ключевых задач "Единого заказчика" на 2023 год является открытие семиэтажного Донецкого перинатального центра общей площадью более 26 тыс. кв. м. В сообщении отмечается, что его строительство ведется с начала осени 2022 года по поручению президента России Владимира Путина.