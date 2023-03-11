Инвествложения в экономику Ставрополья выросли на 1,8% в 2022 году

Объем инвестиций составил 286,4 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Инвесторы в Ставропольском крае в 2022 году увеличили объемы вложений в экономику региона на 1,8%, сообщает в субботу управление Росстата по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"За январь - декабрь 2022 года на развитие экономики и социальной сферы края по полному кругу организаций использовано 286,449 млрд рублей инвестиций в основной капитал, или 101,8% к соответствующему периоду 2021 года", - говорится в сообщении.

Самый большой объем инвестиций (без учета инвестиций субъектов малого бизнеса) - почти 75,4 млрд рублей - был направлен на обновление машин и оборудования, транспортных средств, хозяйственного инвентаря и других объектов. Порядка 45,3 млрд рублей освоено в приобретении и строительстве нежилых зданий и сооружений, а также при работах по улучшению земель.

В структуре инвестиций на привлеченные средства (бюджетные средства и банковские кредиты) приходится 50,5%, на собственные средства - 49,5%.

Ранее в Минэкономразвития региона журналистам сообщали, что инвестиционный портфель Ставрополья достиг порядка 300 инвестиционных проектов. Их общая финансовая емкость превышает 317 млрд рублей.