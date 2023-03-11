В МВФ надеются, что Молдавия выйдет из кризиса раньше других стран Европы

По словам директора Европейского департамента Международного валютного фонда Альфреда Каммера, республика столкнулась с ростом инфляции раньше, чем прочие европейские государства

КИШИНЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Международный валютный фонд надеется, что Молдавия выйдет из экономического кризиса раньше других стран Европы, поскольку столкнулась с ростом инфляции раньше, чем они. Об этом заявил в субботу директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер после встреч с руководством страны.

"Мы наблюдаем значительное снижение темпов экономического роста в Европе. Молдавия выйдет из этого кризиса в следующем году, возможно, немного раньше, чем остальная Европа, потому что республика пострадала от инфляции раньше, чем остальные европейские страны. Мы наблюдаем, что базовая инфляция в вашей стране стала снижаться", - сказал Краммер в эфире молдавского интернет-телеканала RliveTV. По его мнению, это произошло потому, что Национальный банк Молдавии предпринял необходимые меры для сдерживания инфляции раньше, чем это сделали центральные банки в Европе.

Нацбанк Молдавии в феврале уменьшил базисную ставку на 3 процентных пункта - до 17% годовых. Его руководители считают, что Молдавия преодолела пик инфляции осенью, когда в октябре в республике был достигнут рекордный за последние 20 лет показатель в 34%.

В Молдавии с 2022 года проходят массовые протесты, участники которых требуют отставки президента Майи Санду и правительства, сформированного правящей Партией действия и солидарности. Демонстранты возлагают на власти ответственность за экономический кризис, в ходе которого в семь раз выросли цены на газ, резко подскочила стоимость продуктов питания, электричества, коммунальных услуг и топлива. Со своей стороны Санду обвиняет оппозицию в подготовке государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. Уже отозваны лицензии у шести оппозиционных телеканалов, некоторые акции протеста подавлены силой, арестованы десятки оппозиционных активистов, заведены уголовные дела на руководителей Партии социалистов и партии "Шор".