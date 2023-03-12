Bild: Германии не хватает 11 млрд куб. м СПГ к следующему отопительному сезону

Представитель блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов по вопросам энергетики Марк Хельфрих отметил, что все еще нет ясности, как можно повысить импорт СПГ

БЕРЛИН, 12 марта. /ТАСС/. Германия нуждается в 86 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ) в год, пока контракты обеспечивают лишь 75 млрд куб. м. Как пишет в воскресенье газета Bild am Sonntag, таким образом ФРГ не хватает 11 млрд куб. м.

По данным издания, соответствующая статистика приводится в письме министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека, которое поступило в бюджетный комитет Бундестага.

"Все еще нет ясности, как можно повысить импорт СПГ", - заявил в этой связи представитель блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов по вопросам энергетики Марк Хельфрих. От этого, по его словам, зависит, "как Германия преодолеет следующий отопительный сезон".

Хельфрих отметил, что при дефиците СПГ осенью вновь придется экономить энергию. "Для экономики это будет означать сокращение производства", - предположил он.

В Германии уже открылись два мобильных терминала по приему СПГ. Как ожидается, еще две установки для приема СПГ появятся в ближайшие месяцы. Суммарная мощность всех четырех оценивается в 33 млрд куб. м газа в год. При этом только по "Северному потоку" в 2021 году было поставлено примерно 60 млрд куб. м. Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируют достроить только к 2026 году.

Трубопроводный газ из России в Германию не поступает после диверсий на газопроводе "Северный поток".