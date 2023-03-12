Минск надеется проработать принципы формирования газового рынка СГ к концу года

Как заявил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич, республика планирует сближение условий для хозяйствующих субъектов двух стран в этой области

МИНСК, 12 марта. /ТАСС/. Белоруссия надеется до конца года проработать с Россией принципы формирования объединенного рынка газа Союзного государства (СГ) и сближения условий для хозяйствующих субъектов двух стран на этом рынке. Об этом в воскресенье заявил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

"Мы в любом случае ставим себе такую задачу", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1", отвечая на соответствующий вопрос. Министр пояснил, что в настоящее время главная задача состоит в том, чтобы "обеспечить реализацию третьего блока мероприятий" союзной программы в области энергетики.

"Это формирование принципов по объединенному рынку газа Союзного государства. И это уже будет правовой основой и дальнейшим толчком в выстраивании работы и на объединенном рынке электрической энергии Союзного государства. Ну и самая главная задача - сближение условий для хозяйствующих субъектов двух стран. Мы ставим себе задачу как раз эти принципы проговорить, обсудить и вынести на рассмотрение в первую очередь глав правительств для их одобрения и дальнейшего вынесения на уровень глав государств", - сказал Каранкевич.

Министр напомнил, что к настоящему времени полностью выполнена союзная программа в области атомной энергетики. Еще две программы СГ предусматривают формирование объединенных рынков газа и электроэнергии.