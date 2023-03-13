"Известия": ОПИ просят уравнять маркетплейсы и магазины в обязанностях перед покупателями

По мнению представителей "Общественной потребительской инициативы", сейчас крупные интернет-площадки совершают многочисленные нарушения закона "О защите прав потребителей"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Общественная организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) направила в Госдуму обращение, в котором высказывается мнение, что законы РФ должны сделать обязанности онлайн-маркетплейсов и обычных магазинов равными относительно обеспечения прав потребителей. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на обращение.

По мнению ОПИ, сейчас крупные интернет-площадки совершают многочисленные нарушения закона "О защите прав потребителей". Отмечается, что инициаторы обращения составили список из 14 ситуаций, в которых правила обмена и возврата товаров в компаниях Wildberries, "Яндекс Маркет" и "СберМегаМаркет" противоречат действующему закону.

В Роспотребнадзоре изданию подтвердили, что к деятельности маркетплейсов в последние месяцы накопилось много претензий. Замначальника управления госнадзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский сообщил "Известиям", что в ведомство поступали жалобы об отсутствии у некоторых крупнейших площадок процедуры обмена товара, которая соответствует закону. "Покупателю предлагают вернуть некачественную вещь, получить за нее деньги, а потом приобрести заново. Но такая схема, во-первых, отнимает у покупателя время, а во-вторых, работает корректно и справедливо до того момента, как товар подорожает", - сказал он.

В Ozon, Wildberries и "Яндекс Маркете" изданию подтвердили недоступность для покупателей процедуры прямого обмена товара.

Как отмечает издание, согласно закону "О защите прав потребителей" покупатель имеет право обменять непонравившийся или ненадлежащего качества товар в течение двух недель после покупки.

Пресс-служба Госдумы подтвердила "Известиям" получение обращения и сообщила, что оно направлено на рассмотрение.