В ЕАБР считают, что на снижение ЗВР Белоруссии повлияли спрос на валюту и цена золота

В банке напомнили, что золотовалютные резервы республики за февраль снизились на 0,$37 млрд и составили $7,8 млрд

МИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) считают, что на снижение золотовалютных резервов (ЗВР) Белоруссии в феврале текущего года повлияли спрос юридических лиц на иностранную валюту на внутреннем рынке, а также снижение цены золота.

"На снижение резервов повлиял сезонный рост чистого спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке со стороны юридических лиц и банков. Также значимым фактором стало снижение цены золота на мировом рынке с 31 января по 28 февраля на 4,8%", - говорится в обзоре аналитиков ЕАБР, распространенном в понедельник.

В банке напомнили, что ЗВР республики за февраль снизились на 0,$37 млрд и составили $7,8 млрд на начало марта.

С августа 2022 года белорусский регулятор не приводит информацию о структуре резервов и факторах, повлиявших на их изменение в течение месяца. По итогам 2023 года Нацбанк ставит задачу сохранить ЗВР на уровне не менее $6 млрд. В конце января Нацбанк Белоруссии заявил, что поддержанию уровня ЗВР, которые на 1 января 2023 года составили $7,9 млрд, способствовали покупка валюты на внутреннем рынке и перенос сроков погашения внешнего долга перед РФ.