Beluga Group заявила, что может направить 4,5 млрд рублей на дивиденды за 2022 год

Совет директоров алкогольного холдинга рекомендовал выплатить дивиденды в размере 400 рублей на акцию

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Совет директоров алкогольного холдинга Beluga Group рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 400 рублей на акцию, всего - 4,5 млрд рублей, говорится в материалах компании.

"На состоявшемся 13 марта заседании совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить выплату финальных дивидендов по итогам 2022 года в размере 400 рублей на одну акцию до налога, в общей сложности - 4,512 млрд рублей, без учета выплаты дивидендов по казначейским акциям", - отмечается в материалах.

Как пояснили в компании, в случае утверждения общим собранием акционеров финальных дивидендов, общая выплата за год, включая промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия и третьего квартала, составит 625 рублей на одну акцию до налога, всего - 7,476 млрд рублей, или 89% чистой прибыли Beluga Group по МСФО за 2022 год.

Годовое собрание акционеров пройдет 15 апреля 2023 года в заочной форме. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано подготовить на 26 апреля 2023 года.

Согласно дивидендной политике компании, сумма выплат Beluga Group составляет не менее 50% чистой консолидированной прибыли по стандартам МСФО. Целевая периодичность выплат - не менее двух раз в год.

Основному акционеру Beluga Group Александру Мечетину принадлежит 58% уставного капитала, менеджменту компании - 5%, еще 13% составляют казначейские акции и 24% free float.

Beluga Group

Beluga Group владеет пятью ликеро-водочными заводами, одним спиртзаводом, винным хозяйством "Поместье Голубицкое", собственной системой дистрибуции и сетью розничных магазинов "Винлаб". В портфеле представлены все основные категории алкогольного рынка во всех ценовых сегментах. Ключевые бренды собственного производства - суперпремиальная водка Beluga, водки "Беленькая", "Архангельская", "Белая сова", "Мягков", коньяки "Золотой резерв" и "Бастион". Чистая прибыль алкогольного холдинга Beluga Group по международным стандартам финансовой отчетности увеличилась по итогам 2022 года в 2,2 раза по сравнению с показателем за 2021 год и составила 8,4 млрд рублей.