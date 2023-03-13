Мосбиржа приостановила торги акциями SVB Financial Group

Приостановка связана с банкротством Silicon Valley Bank

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Мосбиржа приостановила торги обыкновенными акциями SVB Financial Group, материнской компании Silicon Valley Bank (SVB). Об этом говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

Приостановка торгов связана c тем, что Silicon Valley Bank был объявлен банкротом.

Ранее департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США SVB. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Он обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала, включая некоторые из самых известных брендов отрасли. Как отметил телеканал CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. Позже власти США приняли решение, согласно которому все вкладчики SVB получат доступ к средствам на своих счетах в полном объеме с 13 марта.