13 марта, 07:53

ЦБ продал на внутреннем рынке валюту на 5,4 млрд рублей с расчетами 10 марта

С расчетами 9 марта объем продажи валюты на внутреннем рынке составил также 5,4 млрд рублей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 10 марта на сумму 5,4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

С расчетами 9 марта объем продажи валюты на внутреннем рынке составил также 5,4 млрд рублей.

Как сообщал Минфин, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 119,8 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 марта 2023 года по 6 апреля 2023 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 5,4 млрд рублей.

Минфин РФ с 13 января возобновил продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках нового бюджетного правила. Операции по покупке и продаже иностранной валюты проводятся Банком России на внутреннем рынке в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань-рубль". 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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